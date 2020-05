MILANO L'allentamento del lockdown in molti Paesi europei non deve essere l'occasione «per festeggiare» la fine del coronavirus, è il monito del direttore regionale dell'Oms Hans Kluge. «Giappone e Singapore hanno capito subito che questo non è il tempo per far festa ma per prepararsi», spiega Kluge mettendo in guardia su una possibile ripresa del virus. «Sono molto preoccupato. In autunno potrebbe esserci una seconda ondata di Covid e un'altra di influenza stagionale». Tra la popolazione circola l'euforia da fine quarantena, «ma nulla è cambiato. Dobbiamo mettere in atto il pacchetto completo di misure. Questo è il messaggio chiave». Il fatto che il numero di casi di Covid-19 in Paesi come Italia, Francia e Gran Bretagna stia diminuendo non significa che la pandemia sia finita, sottolinea Kluge. «In autunno potremmo avere una seconda ondata di Covid e di un'altra influenza stagionale. Due anni fa abbiamo avuto più di

500 mila bambini che non hanno avuto la prima dose

di vaccini. Sappiamo dalla storia delle pandemie che

i Paesi che non sono stati colpiti prima, potranno esserlo dopo», avverte ancora il medico.

