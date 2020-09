LA SITUAZIONE

ROMA «Lento e progressivo peggioramento». Questo si legge nel report sull'andamento dell'infezione da Covid firmato dall'Istituto superiore di sanità e Ministero della Salute. Mai i dati così alti da quando è finito il lockdown. Negli ultimi due mesi la curva ha ripreso a salire e, la settimana monitorata fino al 20 settembre, ha visto un'improvvisa accelerazione. In sole 24 ore sono stati notificati 1.912 casi, tamponi da record sia al Nord che al Sud (oltre 107 mila), calo delle vittime: dalle 23 di giovedì alle 20 di ieri.

I NUMERI

Dieci le Regioni che hanno riportato un aumento considerevole delle diagnosi. Le situazioni più allarmanti sono in Lombardia (104.936), Piemonte (34.575), Emilia Romagna (34.456), Veneto (25.994). Il totale dei contagiati (vittime e guariti compresi) è arrivato a 306.235. E un report dell'Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari dell'università Cattolica segnala che «il Friuli-Venezia Giulia rappresenta la regione che attualmente registra il rapporto più elevato tra ricoverati in terapia intensiva sui ricoverati totali (19%) seguita dalla Sardegna (17,95%)».

Da tenere presente che otto persone su dieci si sono infettate nel nostro Paese, la maggior parte in famiglia. In leggera discesa, la percentuale di coloro che hanno contratto il virus fuori dai nostri confini, oggi 8% mentre la scorsa settimana era il 10%. Questo, però, può essere di conforto solo parzialmente. Dal momento che l'Italia continua ad essere accerchiata da zone con una massiccia diffusione del virus. Come la Francia, che ieri ha fatto registrare 15.800 casi, con 52 nuove vittime. «Preoccupa - commenta Giovanni Rezza, direttore generale della prevenzione sanitaria al ministero della Salute - la situazione dei Paesi vicini. Per questo, è necessario continuare a mantenere comportamenti prudenti. Ricordiamo, inoltre, che tre pazienti su quattro sono stati contagiati in famiglia: il focolaio è tra le mura domestiche». Da una settimana all'altra non cresce l'età dei pazienti colpiti, sembra essersi assestata su 41 anni. Dopo che, durante l'estate, era scesa fin sotto i 35. Ciò spiega perché il numero delle persone che vengono ricoverate «sebbene tenda ad aumentare - aggiunge Rezza - lo fa molto, molto lentamente».

A livello nazionale il tasso di occupazione dei posti letto nei reparti di Medicina è aumentato, in sette giorni, dal 4 al 5%, mentre nelle terapie intensive dal 2 al 3%. Con valori superiori al 10% in alcune Regioni. «Sebbene non siano ancora presenti segnali di sovraccarico dei servizi - avverte il ministero della Salute - la tendenza osservata potrebbe riflettersi a breve tempo in un maggior impegno». Una situazione, come già accaduto durante la prima fase dell'emergenza, che potrebbe arrivare ad interferire in modo importante nell'organizzazione generale degli ospedali. Ricordiamo che molti stanno ancora smaltendo appuntamenti operatori che erano stati fermati da marzo a maggio.

LO SCREENING

Non è stata accertata, nella settimana presa in esame, la trasmissione del virus in ambito scolastico anche se sono stati identificati vari casi a pochi giorni dalla riapertura. «Le misure messe in campo - secondo gli analisti dell'Istituto superiore di sanità - dallo screening alla rilevazione della temperatura giornaliera, hanno contribuito alla rapida identificazione e diagnosi dei casi». Al momento non sembra essere possibile, però, monitorare l'impatto che l'apertura delle scuole avrà sull'andamento dell'epidemia. Dobbiamo aspettare almeno altre due o tre settimane.

Un riconoscimento dall'Oms: «L'Italia è stato il primo Paese occidentale pesantemente colpito dal Covid-19. Il governo e la comunità a tutti i livelli hanno reagito con forza e hanno ribaltato la traiettoria dell'epidemia con una serie di misure basate sulla scienza». Ma anche un monito: «Potremmo contare fino a due milioni di morti nel mondo per la pandemia. Siamo pronti a fare il necessario per evitare questa cifra? Il momento di agire è adesso».

Carla Massi

© RIPRODUZIONE RISERVATAROMA

© RIPRODUZIONE RISERVATA