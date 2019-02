Allarme giovani: troppi rapporti non protetti In 15 mila sono sieropositivi senza saperlo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOROMA Anni di ricerca, di battaglie e campagne di informazione e sensibilizzazione non sono servite a eliminare o contenere significativamente l'incubo dell'Hiv. Neanche nel nostro paese. Perché se anche i nuovi casi di infezione da virus Hiv sono praticamente stabili in Italia, è allarme contagi tra i giovani probabilmente anche a causa di una preoccupante sottovalutazione dei rischi. Secondo i dati dell'Istituto superiore di sanità (Iss), nel 2017 in Italia sono state segnalate 3.443 nuove diagnosi di infezione da Hiv, pari a...