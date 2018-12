Allarme decreto Dignità, a gennaio salta il rinnovo di oltre 53mila contratti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Il decreto dignità mette a rischio oltre 53 mila precari. Assolavoro lancia l'allarme sugli effetti distorsivi della riforma voluta dal governo per correggere il Jobs Act introdotto dal centro-sinistra nella scorsa legislatura. Palazzo Chigi, con l'obiettivo dichiarato di limitare l'abuso dei contratti a termine, ha ridotto a 24 mesi il limite massimo per un impiego a tempo determinato. Ma così facendo, dal 1° gennaio 2019 migliaia di persone non potranno essere riavviate al lavoro dalle Agenzie per il Lavoro proprio per...