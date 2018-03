Allarme adolescenti: gli inglesi limitano il loro tempo sui social

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FENOMENOLONDRA Per «fermare il far west» di una rete nella quale soprattutto i più giovani rischiano di perdersi e di farsi male, il governo britannico vuole che le grandi piattaforme come Facebook, Instagram e Snapchat facciano di più per tutelare i minori, magari aiutando a porre un limite al tempo che i bambini possono trascorrere sui social media : attualmente i 12-15enni del Regno Unito ci passano in media più di venti ore a settimana. IL PROFILO«Per un adulto non penserei a restringere il tempo che passa su una piattaforma, ma...