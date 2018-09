Allarme a Roma: altro crollo ai Fori dopo il tetto della chiesa franato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA «Prima il tetto della chiesa, poi la rupe... secondo me è colpa della pioggia strana di questo periodo», dice Eleonora Guadagno, grillina e presidente della Commissione Cultura di Roma Capitale. Un complotto del maltempo? Le cause dei cedimenti le sveleranno le indagini, certo è che in meno di 24 ore, attorno al Campidoglio, è venuta giù prima la volta della storica chiesa di San Giuseppe dei falegnami e poi, alle due del pomeriggio di ieri, si è sbriciolato un pezzo della Rupe Tarpea, la leggendaria rocca da cui gli antichi...