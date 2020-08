LE TENSIONI

TREVISO Non è una quarantena facile quella vissuta dai richiedenti asilo ospiti dell'ex caserma Serena di Treviso, dove 133 migranti, su un totale di 293 ospiti, sono risultati positivi al Covid 19, facendo scattare l'isolamento dell'intera struttura, presidiata notte e giorno dalle forze dell'ordine. Giovedì sera, quando sono stati comunicati ufficialmente i risultati dello screening effettuato dall'Usl dopo la scoperta dei primi tre profughi contagiati dal coronavirus, è stato disposto l'isolamento delle 133 persone contagiate dal resto degli ospiti, collocate in un edificio indipendente precedentemente sanificato. Tra i richiedenti asilo invitati ad abbandonare, anche se temporaneamente, i propri alloggi, c'è però chi si è ribellato. Nulla a confronto con la rivolta scoppiata esattamente un mese fa quando un gruppo di migranti prese possesso delle struttura, costringendo all'intervento le squadre antisommossa della polizia, ma la tensione è stata alta. Alcuni ospiti, in via di identificazione, hanno distrutto l'infermeria, lanciando lettini, brandine e scaraventando a terra scaffali e computer. Fortunatamente all'atto vandalico non è seguita la temuta escalation di violenza che le forze dell'ordine disposte ai cancelli della caserma erano pronti ad affrontare e reprimere. «Nella struttura c'è un gruppo di facinorosi - ammette il prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà -, spine nel fianco che cercano di trasformarsi in capi popolo, ma per fortuna giovedì non è montata alcuna protesta come accaduto a giugno».

IL PRECEDENTE

I responsabili del vandalismo sarebbero gli stessi che un mese fa si erano ribellati alla quarantena imposta per la positività riscontrata di un operatore pakistano, ex ospite della struttura, rientrato dall'Asia e risultato contagiato dal Covid 19. «Aveva assunto medicinali per nascondere la febbre, era impossibile accorgersi fosse malato» aveva spiegato Gian Lorenzo Marinese, presidente di Nova Facility, la società che gestisce ininterrottamente dal 2015 la Serena e, da qualche mese, anche l'hotspot di Lampedusa. Oltre al mediatore pakistano erano stati trovati altri due ospiti positivi (guariti nel giro di pochi giorni), ma la caserma, per alcune ore, finì nelle mani di un gruppo di migranti, per lo più di origine nigeriana, che diedero inizio a una vera e propria rivolta, sfociata nel blitz delle forze dell'ordine intervenute per liberare gli operatori sanitari entrati nella struttura per effettuare i tamponi e costretti, nel timore di subire violenze, a rifugiarsi nella guardiola dell'edificio. Per quei fatti la Procura di Treviso ha aperto un fascicolo ma, finora, non sono stati presi provvedimenti nei confronti dei responsabili, una decina in tutto. Nè una denuncia né la revoca dell'accoglienza anche se almeno due dei facinorosi individuati dalle indagini della Digos, nel frattempo, hanno già lasciato spontaneamente la struttura.

L'ISOLAMENTO

Quel che preoccupa, in questo momento, sarebbe però la difficoltà nel far rispettare l'isolamento (all'interno della struttura) di una parte dei 133 ospiti risultati positivi. «Alcuni di loro non rispettano le disposizioni» hanno spiegato sia il presidente della Regione Zaia che il sindaco di Treviso Mario Conte. Il timore, insomma, è che tra una settimana, quando verrà fatto il secondo giro di tamponi nella struttura, i positivi possano essere ancora di più. Intanto ieri pomeriggio una delegazione del sindacato autonomo di polizia Sap ha organizzato un sit - in davanti alla Serena, come detto presidiata notte e giorno dalle forze dell'ordine. «È chiaro che ciò sottrae in maniera preoccupante risorse umane, per altro già scarse, a varie e importanti attività di polizia come il controllo del territorio o le attività di polizia giudiziaria - ha detto il segretario regionale Fabio Ballestriero -. Inoltre c'è il tema dell'esposizione al rischio contagio per i colleghi impegnati nel servizio di vigilanza all'esterno dei centri, affatto remoto».

Alberto Beltrame

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimo aggiornamento: 05:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA