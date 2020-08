LE NOVITÀ

ROMA Oltre un miliardo di euro alla scuola, per assunzioni ed edilizia scolastica. In primo piano nella ripartizione dei fondi del Dl di Agosto c'è anche la ripartenza in sicurezza delle lezioni per settembre: 950 milioni di euro saranno destinati alle nuove assunzioni ed altri circa 300 milioni saranno destinati alle strutture scolastiche da mettere in sicurezza per accogliere gli alunni. Serviranno infatti nuove aule, anche da allestire in cortili, giardini o palestre, e orari spezzettati, scaglionati e su turni per garantire il distanziamento. Sarà necessario coprire con supplenze immediate le assenze del personale, fin dal primo giorno di assenze per non lasciare buchi nelle cattedre. La ministra all'Istruzione, Lucia Azzolina, ha assicurato che saranno previste risorse aggiuntive, da destinare agli enti locali come Regioni e Comuni, per l'affitto e la gestione degli spazi necessari. Nella bozza del decreto sono previste risorse in più anche per i cosiddetti patti di comunità: quelle collaborazioni, spesso già attive nei territori, con le istituzioni culturali, sportive e del terzo settore, per consentire una maggiore presenza a scuola degli alunni. Si potrà così alternare l'attività didattica alle attività ludico-ricreative, culturali, artistiche, musicali o sportive. Sono poi state confermate le 50 mila assunzioni, a tempo determinato, tra docenti e personale ausiliario a cominciare dagli addetti alla pulizia e alla sorveglianza: saranno assunti per il periodo di emergenza, dalle graduatorie dei precari dopo le assunzioni e gli incarichi tradizionali, in base alle necessità e alle richieste che stanno avanzando le singole regioni.

Lorena Loiacono

© RIPRODUZIONE RISERVATA

