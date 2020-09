LA STORIA

VENEZIA Forse si diranno un salomonico «va bene così» e resteranno fermi nella loro credenza. O forse ci riproveranno per smontare quel fatale inganno che è - a detta loro - la sfericità della Terra. Magari, un giorno, leveranno ancora le vele, novelli Ulisse, alla ricerca delle colonne d'Ercole il cui richiamo aveva spinto il Laerziade a lasciare la ritrovata Itaca alla ricerca dell'ennesima sfida al sapere, tramandata a noi dai versi immortali di Dante che quel Finis terrae l'aveva individuato nello stretto di Gibilterra. Superandolo, lo maggior corno de la fiamma antica, aveva però varcato un limite imposto da Dio e per quel folle volo oltre l'umano, andava punito.

Non ha i tratti dell'epica, ma l'incredulità reale della cronaca, il viaggio di due veneziani, convinti terrapiattisti e insofferenti della tecnologia, che in pieno lockdown hanno raggiunto la Sicilia e da lì sono partiti alla ricerca del confine del mondo, imposto dalla loro convinzione a Lampedusa. Ma qualcosa è andato storto, e invece che puntare a sud, i due veneziani hanno risalito il Tirreno e si sono fermati davanti a Ustica. Facendo così conoscere una storia che ha dell'irreale e che è stata raccontata da un articolo de La Stampa.

IL VIAGGIO

Filippo De Poli ed Elisa Paladin sono due amici veneziani. Assieme viaggiano il mondo (sono in cammino anche mentre scriviamo, poche settimane fa erano a Parigi, ndr). Hanno un'allergia viscerale per la tecnologia, non posseggono cellulari, e pensano che la Terra abbia dei confini fatti da montagne di ghiaccio color smeraldo alte 400 chilometri e sorvegliate da guardiani millenari. Filippo ha 40 anni, è nato a Venezia ed è residente a Spinea; Elisa ha 27 anni, è laureata, originaria della provincia di Treviso, vive ad Annone Veneto (Venezia). Poco dopo Pasqua i due sono partiti a bordo della loro auto, diretti a Termini Imerese. Arrivati nel comune in provincia di Palermo, hanno lasciato l'auto e comprato una barca a vela con la quale salpare verso Lampedusa per dimostrare, a loro e a tutti, che la Terra altro non è se non un disco.

Filippo ed Elisa, però, invece che circumnavigare la Sicilia e puntare poi a sud (dove avrebbero trovato i confini del mondo, sostenevano), hanno fatto rotta a nord e il 24 aprile si sono presentati al porto di Ustica. «Erano in rada davanti al porto, c'era anche cattivo tempo quel giorno e loro erano chiuso sottocoperta. Li abbiamo rifocillati a bordo, all'inizio non è stato facile avvicinarli - racconta a Il Gazzettino il sindaco dell'isola, Salvatore Militello - Erano diffidenti verso noi che usiamo i cellulari per via delle onde elettromagnetiche, non volevano darci i documenti. Erano convinti di essere a Lampedusa, sinceramente una situazione d'altri tempi. Poi la cosa si è risolta e li abbiamo scortati a Palermo con l'aiuto della Capitaneria di Porto». Perché la loro barca (senza assicurazione, e per questo i due ragazzi sono stati multati, ndr) aveva dei problemi al motore.

LA DOPPIA FUGA

Arrivati a Palermo Filippo ed Elisa erano stati accolti dall'equipe del dottor Salvatore Zichichi, il medico dell'Ufficio di sanità marittima del ministero della Salute. «La cosa divertente - ha raccontato il dottor Zichichi - è che si orientavano con una bussola, strumento che funziona sulla base del magnetismo terrestre, principio che loro, da terrapiattisti, dovrebbero rifiutare». Fermi in quarantena a Palermo, però, i due non volevano saperne di stare. Così una mattina avevano provato a riprendere il mare ma erano stati bloccati sul nascere. Con la barca sequestrata, se l'erano data a gambe una seconda volta, rifugiandosi a casa di un mitomane convinto (a torto) di essere stato contagiato dal coronavirus. Ripresi e controllati a vista, erano tornati in Veneto a inizio maggio.

«È stata una bravata e per fortuna tutto è andato bene, Elisa e Filippo viaggiano alla scoperta del mondo - dice Carlo Paladin, padre della ragazza e uno dei titolari dell'omonima azienda vinicola - Ora è in viaggio, mi contatta lei e ci incontriamo nei posti dove sosta: va alla scoperta del mondo»

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

