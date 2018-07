Alla fine esce anche Titan il più piccolo e il più debole

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MATRICOLAE' il più piccolo della squadra, ha appena undici anni. Chanin Viboonrungruang, gioca in attacco nei Wild Boars, con ragazzi che hanno tra i 13 e i 16 anni. E' stato tra gli ultimi ad uscire, forse perché era fra i più deboli e si è preferito aspettare. Lui però anche nella lettera che ha spedito da dentro la grotta ai genitori ha voluto rassicurare tutti e mostrarsi forte: vedrete, ce la farò. «Mamma e papà, non dovete preoccuparvi per me, io sto bene. Per favore dite a Pee Yod di portarmi a mangiare il pollo fritto. Vi...