Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Alla De Angeli Prodotti di Bagnoli di Sopra (Padova) realizzano conduttori: 400 persone suddivise in 3 turni 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Il presidente Luca Mora è per lavoro in un aeroporto norvegese in attesa di imbarcarsi, e racconta i suoi timori rispetto a ciò che potrà accadere tra una settimana: «Il vaccino e il Green pass sono fondamentali per ritornare a vivere e lavorare come prima, ma è fisiologico che qualcuno non l'abbia...