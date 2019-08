Alla conta per il Fmi ma l'intesa ancora non c'è

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I Pesi dell'Ue sono divisi sul sostituto da nominare al posto di Christine Lagarde alla guida del Fondo Monetario Internazionale. Per sanare la nuova spaccatura i ministri delle Finanze dell'Ue sono chiamati a votare oggi, via e mail, ognuno per il proprio candidato preferito. La decisione di ricorrere al voto è stata presa dal ministro francese Bruno Le Maire, che da settimane sta gestendo la regia dei contatti tra le parti, dopo aver constatato l'impossibilità di trovare il consenso dei suoi colleghi su un nome tra i cinque attualmente sul...