ALL'ESTERO

VENEZIA Al resto del mondo fa paura l'Italia. E pure il Veneto, espressamente citato in diverse delle raccomandazioni, se non delle vere e proprie limitazioni, che nelle ultime ore sono state emanate da numerosi Paesi in quasi tutti i continenti: come riassume la tabella a fianco, viaggi sconsigliati, ingressi negati e isolamenti preventivi si moltiplicano dall'Asia all'America, dall'Oceania all'Europa. A far discutere è proprio il Parlamento di Bruxelles-Strasburgo, che ha raccomandato la quarantena agli eurodeputati, e ai loro collaboratori, provenienti dalle quattro regioni italiane del Nord (quindi anche da Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna), oltre che da Cina, Singapore, Corea del Sud e Iran.

L'UE

Stella Kyriakides, commissaria Ue alla Salute, riconosce all'Italia di aver messo in atto «misure risolute e veloci», così come Hans Kluge, direttore dell'Oms per l'Europa, dice che «bisogna fidarsi pienamente di quello che sta facendo il ministero della Salute in Italia». Ma queste rassicurazioni non sono bastate a evitare la raccomandazione dell'Europarlamento a quanti, negli ultimi 14 giorni, sono stati in Veneto e nelle altre aree considerate a rischio. L'invito, pure in assenza di sintomi e contatti con malati, è di «stare a casa in auto-isolamento» e «non venire al Parlamento Ue (neanche al servizio medico)». La richiesta è di «non recarsi in ufficio finché non sia stato ricevuto il via libera» dal proprio dottore.

Piccata la lettera del vicentino Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale e capo-delegazione italiana nel Comitato delle Regioni: «Siamo i primi a riconoscere e a comprendere le esigenze dell'emergenza, ma troviamo irriguardoso verso il nostro Paese l'aver assunto decisioni, non riconoscendo lo sforzo messo in atto dal nostro Paese e i sacrifici che la nostra popolazione sta sostenendo con un comportamento più che encomiabile». Il leghista definisce le disposizioni «intempestive, inadeguate, prive del rispetto degli equilibri di rappresentanza», anche in considerazione di questi numeri: «Nel solo Veneto, nei primi cinque giorni dell'emergenza, sono state effettuate ben 4mila analisi su casi sospetti o in via preventiva su soggetti potenzialmente esposti, individuando 45 unità contagiate, pari a circa l'1% degli analizzati, di cui solo una decina sono state ospedalizzate e avviati ai reparti di intervento, mentre si stanno già registrando i primi casi di guarigione».

I TIROCINANTI

Inoltre una ventina di tirocinanti italiani hanno ricevuto un'email che bloccava lo svolgimento dello stage al Parlamento Europeo dalla prossima settimana, in quanto provenienti o transitati dalle quattro regioni del Nord, facendolo slittare a ottobre. Il problema è stato però risolto dal presidente David Sassoli: i ragazzi osserveranno una quarantena di 14 giorni come il resto dei dipendenti, dopodiché se staranno bene potranno cominciare l'attività. La soluzione è stata annunciata con un tweet dello stesso dem: «Tutti gli stagisti dei tirocini Robert Schuman previsti dal primo marzo prenderanno servizio attenendosi alle stesse disposizioni previste per il personale del Parlamento europeo: benvenuti!».

LE RESTRIZIONI

Al di là di Bruxelles e Strasburgo, comunque, il Veneto è esplicitamente oggetto di varie restrizioni. Ecco la raccomandazione diffusa dal Governo britannico: «Sconsigliamo tutti i viaggi non essenziali nelle 10 cittadine della Lombardia e in quella del Veneto(Vo' Euganeo, ndr.) che sono state isolate dalle autorità italiane». Jean-Baptiste Djebbari, sottosegretario francese ai Trasporti, ha invitato i propri connazionali a rinviare il più possibile i viaggi nelle regioni colpite, rimarcando che gli studenti di ritorno da Lombardia o Veneto non potranno tornare subito a scuola, ma solo dopo aver trascorso 14 giorni in autoisolamento. Il ministero spagnolo della Sanità ha inserito tra le «aree a rischio» anche Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Le autorità olandesi hanno ordinato ai propri cittadini di non recarsi negli 11 Comuni focolaio, fra cui quello padovano. Pure l'Australia ha consigliato ai propri cittadini di esercitare la «massima cautela» se dovessero recarsi in Lombardia e Veneto. Le strutture militari statunitensi hanno ordinato a tutti i militari e alle loro famiglie di non recarsi in Lombardia e Veneto, evidentemente se non sono già in servizio alla base Usaf di Vicenza. I programmi di studio in Italia sono stati cancellati da cinque università americane: Elon, Fairfield, Florida International, New York e Syracuse University.

Angela Pederiva

