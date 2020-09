Nonostante i timori e non solo degli studenti per l'inizio di un anno scolastico atipico, costruito su ingressi scaglionati, banchi distanziati e mascherine a portata di bocca e naso, il primo giorno di scuola nel Bellunese è andato bene. Certo, in alcuni istituti mancano ancora diversi insegnanti. In altri (Galilei-Tiziano, Renier e Calvi) non sono ancora arrivati i moduli prefabbricati da adattare a classi e le tensostrutture. Ma, nel complesso, non sono state rilevate criticità importanti a parte gli inevitabili assembramenti nel piazzale della stazione a Belluno.

Ieri, dopo una pausa di 203 giorni causa Covid-19, 22.994 studenti bellunesi sono tornati a scuola. A salutarli e ad augurare loro un buon anno scolastico il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, che ha visitato alcune scuole di Borgo Valbelluna. Non poteva perdersi il primo giorno di scuola nemmeno il presidente della Provincia Roberto Padrin. Alle 7.30 si trovava già nel piazzale della stazione a Belluno per monitorare la situazione degli arrivi e degli assembramenti. Mentre il dirigente scolastico provinciale, Massimiliano Salvador, era presente all'istituto comprensivo di Quero Vas.

A Feltre gli studenti sono arrivati ai cancelli pieni di speranza di vivere un anno sereno e tornare alla normalità. Ma è scattata anche la rabbia dei genitori dei bimbi di 3 anni che avrebbero dovuto iniziare l'asilo al Comprensivo di Feltre. Qualche giorno prima la circolare della dirigente che annunciava che «ad oggi risultano scoperti 5 posti interni, 2 posti part time, un posto di sostegno e 12 ore di part time di sostegno». Niente maestre: quindi la scuola per i piccoli inzierà dopo il 21 settembre.

