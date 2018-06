CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ALL'ANAGRAFEROMA Torna in alto mare - ed è aperta a tutte le soluzioni - la questione della regolarità delle trascrizioni all'anagrafe italiana dei matrimoni omosessuali, celebrati all'estero, disposte dai sindaci favorevoli al riconoscimento delle nozze gay. La Cassazione ha stabilito che questa materia, per la sua delicatezza, dal momento che riguarda i diritti della persona che devono essere uniformi su tutto il territorio nazionale, non può essere trattata dai Tar né dal Consiglio di Stato ma se ne deve occupare il giudice ordinario,...