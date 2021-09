Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL NEGOZIATOROMA Bruxelles adesso nega. Nega che la lettera con la condanna per aiuti di Stato ad Alitalia fosse pronta a partire già ieri mattina. Sul prestito ponte da 900 milioni concesso alla vecchia Az - giura un portavoce - «nessuna scelta è stata presa». Insomma, l'indagine sarebbe ancora in corso. E l'annuncio ufficiale sarà fatto solo «dopo l'adozione della decisione». Peccato che le note in possesso del Messaggero e del...