Alitalia, si lavora su esuberi e piano

LA CRISIROMA Il nuovo supercommissario Giuseppe Leogrande è pronto ad iniziare il lavoro alla guida di Alitalia. L'avvocato esperto di crisi aziendali, scelto venerdì sera dal governo, non si è ancora insediato in azienda e potrebbe farlo in settimana, anche se sembra più probabile la prossima. Ma già martedì sarebbe atteso al ministero dello Sviluppo per fare il punto sulla compagnia con il ministro Stefano Patuanelli.Sul suo tavolo c'è il piano di «riorganizzazione ed efficientamento» previsto dal decreto Alitalia per rendere la...