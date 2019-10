Alitalia, prestito statale da 350 milioni per favorire l'affare Fs-Atlantia e Delta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL SALVATAGGIOROMA Un nuovo paracadute pubblico. Un prestito fino a 350 milioni di euro per consentire alla cordata che vuole salvare Alitalia di chiudere l'operazione. L'idea sta prendendo corpo nel governo. Per ora è solo una ipotesi, visto che la trattativa tra Fs-Atlantia e Delta è anch'essa irta di nodi da sciogliere. Ma in attesa che il negoziato porti i suoi frutti, grazie anche all'intervento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, gli advisor e i tecnici del Mef hanno cominciato a fare i calcoli, confidando che le divisioni tra...