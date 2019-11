Alitalia, Lufhansa si sfila: «Servono tagli e newco» Delta pronta a chiudere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL SALVATAGGIOROMA «Alitalia così com'è non ci interessa». Lufthansa non cambia la propria posizione, deludendo le aspettative sul suo possibile coinvolgimento con un impegno finanziario nel salvataggio della compagnia italiana. E chiarisce: prima di metterci dei soldi, ci deve essere una newco e una compagnia ristrutturata. Posizione che a questo punto pone Fs e Atlantia di fronte ad una strada quasi obbligata, con la scadenza del 21 novembre per l'offerta vincolante che si avvicina inesorabile e sul tavolo solo l'impegno di Delta a...