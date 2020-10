LE TASSE

ROMA A pochi giorni dalla presentazione della legge di Bilancio, la maggioranza si spacca sulla riforma principe che dovrebbe entrare nella manovra, quella fiscale. Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, sarebbe sempre più convinto di trasformare il sistema italiano a cinque aliquote (23%, 27%, 38%, 41% e 43%) in un sistema senza più aliquote, ma con un algoritmo che per ogni livello di reddito applica una tassazione differente. È il metodo, per esempio, applicato in Germania e per questo definito alla tedesca. Ma la proposta di Gualtieri non ha il sostegno di tutta la maggioranza. Anzi. Luigi Marattin di Italia Viva, presidente della Commissione Bilancio della Camera ha subito avvisato: «noi il modello tedesco non lo votiamo». Una presa di posizione netta. Anche perché, spiega Marattin,«ci sono valide ragioni per cui non reputiamo il sistema tedesco adatto: la prima è che si tratta di un meccanismo poco trasparente. Il cittadino inserisce i dati in un computer e l'algoritmo gli dice quanto deve pagare, senza possibilità di comprendere perché il Fisco gli chiede quella somma. Ma soprattutto perché, se l'obiettivo è rendere il sistema italiano più progressivo, noi diciamo che oggi lo è fin troppo, come certificato anche dalla Banca d'Italia, che in un suo recente studio ha mostrato come già a 20mila euro di reddito uno scatto di soli mille euro comporterebbe un'aliquota marginale del 40%».

Italia Viva non è l'unica componente della maggioranza di governo ad essere scettica sulla proposta che il ministero del Tesoro sta portando avanti. Anche il Movimento Cinque Stelle nutre più di un dubbio. Da tempo la squadra di governo grillina al Mef, capitanata dal vice ministro dell'Economia Laura Castelli, sta chiedendo di riavviare il tavolo ufficiale sul Fisco. Per ora senza risposta. Il punto è anche un altro. Il Movimento vorrebbe dare sin da subito, dal primo gennaio del prossimo anno, un segnale concreto sulle tasse. Il sistema tedesco avrebbe tempi di gestazione lunghi, essendo una riforma complessiva e della quale, al momento, non se ne intravvedono bene gli obiettivi. Meglio insomma, un taglio delle aliquote fiscali attuali per dare sollievo alla classe media. La proposta del Movimento è nota da tempo, un sistema a sole tre aliquote e in qualche modo si sovrappone con quella di Italia Viva, che prevede sempre tre aliquote e una detrazione unica di 8 mila euro.

IL NODO

Ma il vero nodo è un altro: le risorse. La riduzione delle tasse ha davanti solo due possibilità. La prima è che si finanzi all'interno dello stesso sistema dell'Irpef. Si tratterebbe insomma, di una redistribuzione di risorse tra i contribuenti, qualcuno pagherebbe di meno e qualcun altro di più. L'altra possibilità è che la riforma sia finanziata con uno stanziamento del governo, per fare in modo che nessuno ci perda. Questa seconda opzione è quella sulla quale spingono Italia Viva e il Movimento Cinque Stelle. Gualtieri ha spiegato che la prossima manovra finanziaria sarà di 40 miliardi, 22 dei quali saranno in deficit e altri 18 come anticipo delle risorse del Recovery fund europeo. Quanti di questi soldi potranno andare a finanziare la riforma fiscale? Fonti tecniche parlano di una decina di miliardi. Ma, pur essendo una cifra all'apparenza rilevante, sarebbe sufficiente a finanziare solo i 3 miliardi necessari a garantire la detrazione sul lavoro decrescente per i redditi da 28mila a 40mila euro che scade a dicembre e a finanziare con altri 6-7 miliardi l'avvio dell'assegno unico per i figli. Il tutto da inserire in un decreto fiscale da affiancare alla manovra di bilancio. La vera riforma, invece, sarebbe rinviata ad una legge delega da attuare nei prossimi anni.

Insomma, un po' poco per quella rivoluzione fiscale annunciata dal governo e che dovrebbe, tra le altre cose, portare alla tassazione mensile per cassa degli autonomi. Senza contare che si tratterebbe di una riforma che, per il momento, lascerebbe fuori qualsiasi ipotesi di taglio del cuneo fiscale per le imprese. Non proprio il miglior modo per avviare quel dialogo con gli industriali annunciato meno di 48 ore fa.

Andrea Bassi

