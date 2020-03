IL FOCUS

ROMA Un elenco che contiene in modo diretto circa 80 voci, individuate attraverso i cosiddetti codici Ateco, ma evidenzia in altro modo ulteriori settori ed attività che in un modo o nell'altro sfuggono al principio del chiudere tutto. Naturalmente obiettivo del governo è evitare allarmi generalizzati (oltre a quelli che comunque si sono diffusi in questi giorni) e quindi rassicurare i cittadini sulla tenuta dei servizi essenziali e sulla regolarità degli approvvigionamenti. Nella lista compaiono tutti i settori imprenditoriali legati all'agricoltura all'alimentare, alla farmaceutica ma anche alle esigenze quotidiane, come la riparazione di elettrodomestici. Tutelate le attività di supporto alla produzione. Menzionate anche l'assistenza sanitaria e l'istruzione, nonostante le scuole siano chiude ormai da ormai da oltre 15 giorni, con scarse possibilità che riaprano presto. Non compare invece il codice 61 relativo alle telecomunicazioni sia fisse che mobili. Ma questi settori, quanto mai vitali in una fase in cui buona parte della popolazione è costretta a restare a casa, non si possono naturalmente fermare e rientrano tra quelli indicati come servizi essenziali, in base alla legge del 1990 che regolamenta il diritto di sciopero in questo ambito. Viene fatta poi un'eccezione anche per le produzioni a ciclo continuo, interrompendo le quali si correrebbe il rischio di pregiudicare la vita degli impianti o dare luogo a incidenti. Questa clausola dovrebbe essere applicata per l'Ilva di Taranto.

L. Ci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA