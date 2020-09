IL PERSONAGGIO

PARIGI Ali H. aveva dodici anni quando il 7 gennaio 2015 i fratelli Kouachi entravano nella redazione di Charlie per fare strage. Ieri, a 18 anni appena compiuti ad agosto, è stato lui a colpire di nuovo nella rue Nicolas Appart. Gli inquirenti dell'antiterrorismo sono al lavoro per capire se ha agito da solo, oppure se è stato il braccio armato di una mannaia di un'organizzazione terroristica che sta riprendendo le forze e che potrebbe tornare a colpire in Francia. Magari una filiera pakistana, come Alì, nato a Islamabad. Ieri sera, nei locali della Brigata criminale, erano almeno in cinque in stato di fermo: oltre ad Alì, un algerino di 33 anni, Y. D. il cui ruolo è tutto da chiarire, e altri tre pakistani tra i 24 e i 37 anni.

Il principale sospetto secondo alcune fonti anche reo confesso dell'attacco che ha fatto due feriti davanti alla ex redazione di Charlie è questo ragazzino, robusto «un po' tarchiato» come ha detto uno dei primi testimoni, fermato davanti all'Opera Bastille. Non aveva documenti con sé, ma dalle impronte digitali i poliziotti lo hanno identificato subito: nato a Islamabad il 10 agosto 2002, arrivato in Francia alla fine di agosto 2018, in corso di regolarizzazione, già noto ai servizi sociali e poi alla giustizia. A gennaio di quest'anno (non era ancora maggiorenne), era stato fermato e schedato per porto d'arma abusivo. Aveva con sé un'arma bianca, forse un grosso coltello da macellaio come quello che ieri ha usato per riportare la paura a Parigi. Il suo nome era finito negli schedari nella polizia ma non era stato in carcere. Era stato in compenso spesso preso in carica dai servizi sociali della Val d'Oise, un grosso e popoloso dipartimento a nord di Parigi. Secondo fonti del Consiglio del dipartimento, il ragazzo non «presentava nessun segno di radicalizzazione». All'inizio i servizi sociali avevano contestato la sua età, ma il tribunale aveva confermato la validità dei suoi documenti pakistani ed è soltanto dopo il 10 agosto scorso, diventato maggiorenne, che era scomparso dai radar e dai registri del servizio di aiuto all'infanzia.

Ieri è nel comune della Val d'Oise, al suo ultimo domicilio conosciuto, che la polizia ha svolto una perquisizione, alla ricerca di elementi che possano confermare il contatto con una rete più grande, o magari una rivendicazione. Alì aveva un appuntamento già fissato in prefettura per ottenere la sua carta di soggiorno, ma non era in situazione irregolare. Indagini sono in corso anche sul sospetto numero due, Y.D., un algerino di 33 anni. L'uomo si trovava vicino ad Alì al momento dell'aggressione ma non sarebbe entrato in azione. È stato fermato a poche centinaia di metri dal luogo dell'attacco, alla stazione della metro di Richard-Lenoir. Proprio lì fuori è stata ritrovata la mannaia sporca di sangue. Nessuna notizia invece sugli altri tre fermati. Si sa che sono tutti pakistani e dovrebbero dunque far parte dell'entourage di Alì.

Proprio in Pakistan ci sono state le manifestazioni più violente contro la ripubblicazione delle caricature di Maometto su Charlie il 2 settembre, alla vigilia dell'apertura del processo per gli attacchi di gennaio 2015. Il 3 settembre si sono riuniti a centinaia a Muzaffarabad, capitale del Cachemire, per protestare contro la copertina di Charlie e gridando slogan come «smettetela di abbaiare, cani francesi». Altri cortei sono stati organizzati dagli estremisti del partito Tehrik-e-Labbaik, che ha fatto della lotta contro la blasfemia la sua principale arma politica. «Le caricature hanno ferito i sentimenti di milioni di musulmani» ha dichiarato il ministro degli esteri Shah Mehmood Qureshi. I servizi francesi d'Informazione, la DGSI, erano al lavoro ieri per cartografare tutte le connessioni dei sospetti. Una seconda perquisizione era in corso in tarda serata a Pantin, alla periferia nord di Parigi. Per il ministro dell'Interno Gérald Darmanin, che coordina una cellula di crisi, non ci sono molti dubbi: «Manifestamente si tratta di un atto di terrorismo islamico ha detto i francesi devono saperlo, siamo sempre in guerra e dobbiamo darci tutti i mezzi necessari per vincere». Sull'altro fronte, Marine Le Pen se l'è invece presa con la politica migratoria del Governo, visto che Alì è entrato in Francia nel 2018 come minore non accompagnato. «Quante vittime avremmo evitato se avessimo controllato di più i flussi migratori?» ha twittato la leader del Rassemblement National, puntando il dito contro «la vigliaccheria politica del governo».

