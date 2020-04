Un dato è certo: «L'Italia non si è liberata affatto del virus». Quindi, avverte Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento Malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, bisogna fare attenzione a non accelerare i tempi di apertura delle attività senza aver valutato la capacità del territorio di saper tracciare i casi e di isolarli immediatamente. Perché altrimenti, «se l'epidemia riparte, dopo sarà un danno maggiore per tutti: per l'economia, per il commercio e per le famiglie». Il calo del numero dei contagi da solo non basta per dare il via alla ripartenza, in tutte le Regioni, per le diverse attività: «Il virus c'è e il nostro Paese non se ne libererà. Una certa circolazione virale è probabile che continui, tanto più adesso. Servono alcune condizioni per aprire: si mantengano per esempio misure di distanziamento sociale, all'interno di luoghi pubblici ci sia l'uso di barriere fisiche, come le mascherine. Vanno poi rafforzate le misure di controllo sul territorio, nel senso che dobbiamo essere certi che ci sia la capacità da parte delle Regioni, le Asl, i Dipartimenti di prevenzione, di intercettare i focolai di circolazione virale attiva».

