IL PROVVEDIMENTO

TREVISO Cinquecento giovani assembrati, intenti a ballare in un locale dove tale attività non è consentita e con criticità sia dal punto di vista delle norme antincendio che della sicurezza, oltre che privo dei necessari permessi. È quanto la questura di Treviso contesta al club Oxigen di viale della Repubblica a Villorba dopo un blitz scattato mezz'ora dopo la mezzanotte tra sabato e domenica scorsi. Ai gestori sono state contestate diverse violazioni amministrative per un totale di circa 20mila euro e il locale è stato temporaneamente chiuso, mentre sono al vaglio eventuali conseguenze penali. I titolari però sottolineano che la situazione riscontrata dalle forze dell'ordine sarebbe diversa da quella realmente presente al momento del blitz e si riservano di intervenire per chiarire la vicenda.

SOVRAFFOLLAMENTO

La notte tra sabato e domenica al civico 7/c di viale della Repubblica si sono presentati gli agenti della questura insieme a quelli del comando provinciale dei vigili del fuoco, eseguendo una verifica mentre nel locale era in corso una serata danzante pubblicizzata anche sui profili internet del club. Nel locale sono stati trovati secondo quanto rilevato dalla polizia circa 500 giovani avventori, parte nella sala interna e parte in una terrazza esterna dove venivano anche servite delle bevande. I clienti risultavano fortemente assembrati, dal momento che la capienza massima del locale sarebbe di molto inferiore rispetto alle persone presenti, e di conseguenza la distanza obbligatoria di un metro prevista dalle normative anti Covid non veniva rispettata. Inoltre i poliziotti hanno contestato anche la mancanza dell'autorizzazione per l'attività di ballo e quella per la somministrazione di bevande nell'area esterna, per la quale non sarebbe mai stata rilasciata l'apposita concessione. Un elemento per il quale l'Oxigen sarebbe già stato sanzionato pochi mesi fa e che, insieme alla situazione di sovraffollamento, ha portato all'immediata evacuazione della discoteca.

LE IRREGOLARITÀ

Oltre alla violazione delle norme di distanziamento e alla mancanza dei permessi, questura e vigili del fuoco hanno rilevato anche delle problematiche a livello di sicurezza. I tecnici avrebbero individuato degli estintori non revisionati, ma anche l'ostruzione delle uscite di sicurezza e delle vie di fuga che per legge devono essere garantite in ogni momento per eventuali necessità di sgombero del locale in caso di pericolo. Al termine delle verifiche amministrative e tecniche e del controllo della documentazione, la questura ha provveduto a contestare ai gestori del club una serie di violazioni che comporteranno sanzioni economiche che ammonterebbero a 20mila euro, comprendenti il mancato rispetto delle norme anti contagio e l'esercizio abusivo dell'attività di sala da ballo. Circa la mancanza dei requisiti in tema di sicurezza pubblica e agibilità dei locali sono invece in corso ulteriori accertamenti, che potrebbero portare a formalizzare anche provvedimenti penali nei confronti dei titolari. Titolari che ieri non hanno voluto intervenire sulla vicenda, spiegando che molte delle contestazioni non sarebbero aderenti a quanto realmente accaduto e che, con il supporto di un legale, renderanno presto nota la propria posizione.

LE VERIFICHE

Il controllo si inserisce nel più ampio programma di attività avviate dalla questura in concomitanza con la nuova recrudescenza dell'epidemia da coronavirus, che vedono intensificarsi le verifiche all'interno dei locali pubblici della città di Treviso e dei principali centri della provincia specie durante i fine settimana. Con lo scopo di vigilare sul rispetto delle leggi in materia di lotta al contagio, il questore Vito Montaruli ha preannunciato un ulteriore stretta sui controlli già a partire da ieri e per tutta la settimana. Controlli che oltre al punto di vista sanitario monitoreranno attentamente anche quello della sicurezza e dei permessi amministrativi.

Serena De Salvador

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA