Alberto di Monaco ai politici: «Miopi, i cittadini si mobilitino»

EMERGENZA CLIMAVENEZIA Mezzo grado può fare la differenza. Se il riscaldamento globale sarà limitato a 1,5 gradi, anziché 2, i benefici per l'ambiente saranno grandi, a cominciare dalla salute delle persone. Ma per ottenerli, non c'è più tempo da perdere. «Bisogna ridurre le emissioni di diossido di carbone del 45% rispetto al 2010 entro il 2030. Abbiamo 12 anni da ora» ha ammonito Youba Sokona, vicepresidente del Comitato intergovernativo sul cambiamento climatico dell'Onu, ieri a Venezia per il Festival della Terra.Un appello a più...