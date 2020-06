IL FOCUS

ROMA Ripartenza? E' una parola! Perché far ripartire il comparto del turismo senza i turisti è dura. Gli operatori del settore passano le giornate a scrutare l'arrivo di qualche prenotazione. «C'è ancora troppa incertezza - spiega Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi - Una metà circa degli hotel non riaprirà. Tuttavia ieri ho festeggiato l'inattesa telefonata di un cliente Usa».

Forse a pungolare le famiglie in letargo saranno i prezzi: molti operatori stanno puntando su maxi sconti in particolare nel Sud. «A Sorrento ci sono case vacanze al 50% del prezzo dell'anno scorso», assicurano al B&B Alesya. Anche le Regioni provano a stendere tappeti rossi ai turisti. La Sicilia sta lavorando ad una offerta tre per due: ovvero su tre notti di permanenza una sarebbe offerta dalla Regione. E poi c'è il bonus da 500 euro per le famiglie con un reddito Isee inferiore a 40.000 euro lordi (quindi con reddito Irpef più alto).

C'è infine il tema dei nuovi servizi. Gli albergatori di Alghero e dell'Alto Adige offrono gratuitamente il test sierologico anti-Covid. Diverso il discorso di Roberta D'Onofrio che ha messo in piedi una rete di B&B attrezzati come uffici (Bnb working spaces) per consentire lo smart working a chi non poteva farlo da casa. «Sarà un'offerta permanente - dice - Anche ad agosto ci saranno famiglie che la mattina dovranno lavorare in remoto ma che di pomeriggio non rinunceranno a visitare un museo o andare al mare». Il Covid qualche buona idea l'ha fatta nascere.

