Alajmo: «Asserragliati per ore nel nostro caffè-ristorante a Parigi»

LA TESTIMONIANZAPADOVA Ore di paura a Parigi nel caffè ristorante Stern di proprietà della famiglia Alajmo, titolare del celebre Le Calandre di Rubano guidato dallo chef pluristellato Massimiliano. Sabato il corteo dei gilet gialli, in rivolta contro il presidente Macron, ha costretto a chiudere i cancelli della galleria dove si trova il locale, in Passage dei Panoramas, nella Parigi del lusso, vicino a Palazzo Reale e a Place Vendome.«Fortunatamente non è successo nulla di grave, non abbiamo subito danni né alle persone né alle cose -...