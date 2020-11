LA STRATEGIA

ROMA Le circolari partiranno non appena il nuovo decreto di Palazzo Chigi stabilirà le norme e i divieti in previsione delle festività natalizie. Perché subito dopo l'entrata in vigore delle misure, saranno attivati controlli più stringenti per evitare gli errori già commessi la scorsa estate. Le indicazioni arriveranno dal capo di gabinetto del ministro Luciana Lamorgese, Bruno Frattasi, e dal capo della Polizia Franco Gabrielli. Al centro dell'attenzione c'è il nodo dello shopping, dopo la ressa che si è registrata negli ultimi giorni in alcune città (Roma inclusa), si prevede che gli assembramenti per strada e la folla nei centri commerciali aumentino progressivamente con l'avvicinarsi del Natale. Distanziamenti e misure anticontagio, come la presenza limitata di persone in relazione alla grandezza dei negozi, e il rispetto delle distanze, saranno sotto stretta osservazione. Con un numero massiccio di agenti per strada.

Toccherà ai prefetti convocare i comitati per l'ordine e la sicurezza per stabilire, insieme ai sindaci, quali strade o piazze chiudere. Per impedire il riversarsi di folle di oceaniche nelle vie cittadine saranno anche contingentati gli ingressi nelle principali vie. Sorvegliati speciali saranno i centri commerciali e le grandi strutture. Il nuovo decreto dovrebbe vietare gli spostamenti tra regioni (anche gialle) a partire dal 18 dicembre. Non si sa ancora se ci saranno deroghe per possibili ricongiungimenti familiari. Il Viminale prevede già un rafforzamento delle verifiche nelle stazioni per bloccare partenze irregolari. E i controlli aumenteranno anche per le strade.

Val.Err.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA