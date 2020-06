LA STRATEGIA

ROMA «Il periodo più buio di questa crisi sanitaria» è alle spalle. Ora «il Paese può ripartire, con cautela ma con coraggio. E, finalmente, il motore del Made in Italy, asset strategico per eccellenza dell'economia e della imprenditoria italiane, può tornare a correre». Il ministro degli esteri, Luigi Di Maio punta sul futuro con una buona dose di ottimismo e lo fa firmando alla Farnesina il patto per l'export con «sei pilastri» per rafforzare la proiezione delle imprese all'estero.

Dunque l'economia travolta dal Covid-19 riparte da qui, da sei pilatri. Primo fra tutti la «comunicazione, perché la ripartenza non potrà prescindere da un grande re-branding nazionale», ha spiegato il ministro. Ma in prima linea ci saranno anche la formazione e l'informazione, l'e-commerce, il sistema fieristico, la promozione integrata, la finanza agevolata. Un piano che riassume le risorse straordinarie stanziate dal governo per circa 1,4 miliardi, con cui si rafforzeranno l'internazionalizzazione delle imprese. Il budget al momento disponibile è divido tra i 316 milioni del Piano straordinario Made in Italy e per gli altri programmi promozionali dell'Ice, i 600 milioni per il rifinanziamento del Fondo 394/81, fino a 300 milioni per il finanziamento della componente a fondo perduto del Fondo 394/81, fino a dicembre 2020. Altri 82 milioni per la promozione integrata e il piano di comunicazione del Cura Italia; 30 milioni per il nuovo bando di temporary export manager e digital export manager; oltre 8 milioni, per la rete delle Camere di commercio all'estero; e fino a 200 miliardi di garanzie per le imprese attivabili con Sace.

