Al veglione e all'università con la meningite: è allarme

L'ALLARMEPADOVA Non si sentiva benissimo, ma ha deciso comunque di uscire a festeggiare San Silvestro a casa di amici. Due pastiglie per far scomparire quel leggero malessere, e poi via, verso il veglione a Venezia, nella notte più lunga dell'anno. Peccato che la diciannovenne, studentessa dell'università di Padova, dove si è trasferita per seguire i corsi, non stesse covando una banale influenza, ma la meningite da meningococco. Così ora lei è ricoverata in terapia intensiva e tutti i partecipanti alla festa sono stati sottoposti alla...