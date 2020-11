IL PERSONAGGIO

NEW YORK Il leader di al Qaeda Ayman al Zawahiri sarebbe morto recentemente per cause naturali in Afghanistan. Il condizionale è d'obbligo perché il decesso del leader terrorista è stato annunciato in altre due occasioni in passato, e per due volte la notizia si è rivelata falsa. Questa volta è l'agenzia Arab News a diffonderla, in cerca di approfondimenti su sospetti che circolano da mesi, in quanto si sapeva che il fuggiasco era gravemente malato.

FONTI ANONIME

Due delle quattro fonti pachistane consultate dall'agenzia hanno confermato che Zawahiri è morto in un luogo imprecisato dell'Afghanistan. L'interprete che traduce il messaggio dell'organizzazione terrorista aggiunge che il capo jiahdista sarebbe morto per una crisi di asma nella città di Ghazni, senza potere avere accesso a strumenti medici che lo salvassero. Un'altra fonte anonima parla invece di un blocco renale, dovuto alla mancanza di dialisi. Comunque sia andata, anche Rita Katz, la direttrice del sito di monitoraggio dell'attività terroristica nel mondo Site, è in grado di confermare la scomparsa, avvenuta con ogni probabilità nel corso dell'ultimo mese.

Al Zawahiri è nato in una famiglia benestante del Cairo, negli anni '70 si è laureato in medicina così come hanno fatto uno dei suoi fratello e una sorella, e aveva iniziato a praticare in Egitto dopo la specializzazione in chirurgia nel 1978. Nel corso degli studi, oltre all'arabo aveva appreso a parlare il francese e l'inglese All'età di quattordici anni era già entrato nei ranghi dei Fratelli musulmani; un anno dopo era parte di una cellula clandestina che cospirava per rovesciare il governo egiziano e instaurare uno stato islamico. Il pellegrinaggio rituale della Hajj lo portò a Gedda, dove probabilmente avvenne l'incontro con Osama bin Laden e la fusione della sua cellula con al Qaeda. Il capo terrorista scelse Zawahiri come il suo medico personale, oltre che fido collaboratore per la formulazione dell'ideologia del gruppo. Tracce del suo passaggio nei decenni successivi si trovano in Egitto, in Pakistan, in Iraq e Afghanistan, ma anche in Somalia e in Yemen. Dalla morte di bin Laden aveva preso il comando di al Qaeda in una fase nella quale il gruppo era sfaldato, e impegnato sui tanti fronti di guerra aperti dopo l'invasione statunitense dell'Iraq. La frammentazione sul terreno di lotta ha indebolito il movimento, ma l'etichetta associata all'atto clamoroso della distruzione delle torri gemelle di New York le ha permesso di sopravvivere in un universo jihadista in evoluzione.

Quando il gruppo Daesh (cioè l'Isis) emerse dalla galassia terrorista nel 2015 con il progetto di costruire uno stato islamico tra la Siria e l'Iraq, al Qaeda si mostrò incapace di raccogliere la neonata organizzazione sotto il suo ombrello. I suoi capi erano già divisi in diverse aree del mondo islamico, e la conferma si è avuta all'inizio di agosto di quest'anno con l'uccisione a Teheran da parte dei servizi israeliani di Abu Muhammad al Masri, considerato il numero due di al Qaeda dietro Zawahiri.

IL NUOVO LEADER

Al Masri era stato arrestato dalla polizia iraniana nel 2003, ma nel 2015 era stato liberato in uno scambio di prigionieri, e negli ultimi cinque anni aveva vissuto liberamente in un ricco quartiere della capitale. Lo stesso accordo di scambio ha liberato l'uomo che viene indicato oggi come il possibile, nuovo capo che potrebbe prendere il posto di Zawahiri. Saif al Adel è un ex colonnello dell'esercito egiziano, probabilmente di stanza a Teheran. In alternativa il Cep, un think tank antiterrorista negli Usa, ritiene che al Qaeda possa evolversi in un gruppo di cellule parallele, con un comitato direttivo diffuso.

Flavio Pompetti

