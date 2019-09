«Al premier chiedo lealtà adesso si cambia tutto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DISCORSORAVENNA Sotto il tendone della sala intitolata a Benigno Zaccagnini, ravennate Dc, c'è gran fermento. La Festa dell'Unità - «strana ma bellissima per il colpo di scena finale», concordano i militanti - è cominciata con il Pd all'opposizione e finisce con i dem al governo. Il segretario Nicola Zingaretti è qui, alla vigilia del voto di fiducia, per convicere chi si tappa il naso che l'accordo con il M5s è la scelta migliore. «Si cambia pagina. È tornato il tempo di rialzarsi in piedi, in queste settimane è stata l'azione...