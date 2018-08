CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AL LIDOVENEZIA «Bravo». «Avanti così, sei la nostra salvezza». «Non mollare». E vai con le strette di mano, le foto, i selfie, le pacche sulla spalla. La passeggiata notturna di Matteo Salvini al Lido di Venezia è stata così: fermato un passo sì e l'altro pure, gente che si mette in fila per salutarlo, sia in strada che sotto il tendone sulla spiaggia dell'Excelsior dove il ministro dell'Interno è comparso «per salutare Luca», cioè il governatore Zaia, e dove ha trovato comunque il tavolo apparecchiato. Doppia cena, prima da Tino...