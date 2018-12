CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AL LIDONon è veneta, ma in Veneto ha cercato un aiuto, finendo però per trovare solo dolore e rabbia. La famiglia di Alessandro Limardo, 74enne di Milano, era stata indirizzata al Lido di Venezia dal neurologo di fiducia: all'ospedale San Camillo l'ingegnere, malato del morbo di Parkinson, sarebbe stato accolto e seguito. «Entrò la domenica e al mercoledì sparì come un fantasma», ricorda la moglie Franca Trovati, che oggi ha 79 anni e non ha mai smesso di lottare, malgrado ne siano passati già sette. «Ho impressa sul cellulare ...