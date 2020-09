Al liceo scientifico e linguistico Vittorini di Gela (Sicilia) la preside è pronta a bussare alle porte della Procura di Caltanissetta per denunciare l'inerzia della provincia sulla gestione della scuola. «Nove classi del Vittorio per un problema di spazi - spiega la preside Angela Tuccio - erano ospitate nell'istituto Tecnico Sturzo, poi in questa scuola caddero molti calcinacci dal soffitto ma ci fu il lockdown e quindi i ragazzi rimasero a casa con la didattica a distanza». Da allora però sono passati sei mesi e il Vittorini resta senza 9 classi e non può usare i locali dell'istituto Sturzo. «Nonostante abbia avanzato più volte il problema - prosegue la preside - nessuno mi ha risposto, in più c'è un paradosso: nell'edificio del Vittorini, poiché anni fa ci fu un calo delle iscrizioni, la provincia decise di assegnare 5 classi a un altro istituto: il Maiorana che ora contando su un'altra sede potrebbe spostare le sue classi e lasciarci a noi quelle occupate per poter accogliere gli studenti delle 9 aule spostate allo Sturzo ma nulla, è tutto fermo. Non escludo di presentarmi in Procura».

C. Moz.

