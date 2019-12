Al lavoro fino al nono mese di gravidanza: ora si può

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Qualche aggiustamento alle coperture, ma soprattutto la valutazione politica di tutte le misure, per evitare sorprese nei prossimi giorni. Il governo sta mettendo a punto il maxi-emendamento alla legge di Bilancio sul quale lunedì sarà posta la fiducia in Senato. Quest'anno la stesura è particolarmente delicata visto che il testo approvato sarà quello finale destinato ad approdare in Gazzetta ufficiale: non c'è tempo per modifiche alla Camera, che richiederebbero una terza lettura a Palazzo Madama; già l'iter attuale prevede che si...