VENEZIA Le aziende di trasporto lanciano l'allarme. «Da almeno trent'anni siamo ostaggio dell'Austria, che viola il principio della libera circolazione delle persone e merci sancito dall'Ue spiega il vicepresidente di Confcommercio e Conftrasporto Paolo Uggè -. Imporre divieti per il traffico da e per il Brennero in assenza di alternative valide è quantomeno assurdo. A complicare le cose è arrivato il coronavirus, con ricadute pesantissime in tutta la filiera dei trasporti. Molte imprese rischiano la chiusura. Il governo italiano si deve muovere e finalmente aprire un confronto in sede europea».

La psicosi da coronavirus è contagiosa. «Un autotrasportatore tedesco si è rifiutato di entrare in Italia per portare il suo carico in Friuli e l'ha lasciato al Brennero - spiega Uggè -. Temeva che al ritorno l'avrebbero messo in isolamento per 14 giorni, ma non esistono norme del genere in Germania. E anche al Sud iniziano a manifestarsi casi di camionisti che si rifiutano di portare merci al Nord. Il governo deve intervenire - dice Uggè - dando protocolli di comportamento perché camion e merci non infettano, i conducenti possono poi tranquillamente starsene in cabina quando il committente scarica o carica. L'Italia ha introdotto misure draconiane che hanno messo in crisi tutto il settore - aggiunge il leader dei camionisti di Confcommercio - servono interventi immediati anche per le aziende fuori dalle zone rosse: sospensione del versamento contributi, interventi da parte delle banche sul credito, indennizzi per le aziende hanno avuto cali di fatturato».

«Tra le imprese più colpite ci sono quelle di Lombardia e Veneto. Ci sono siti di stoccaggio da cui dipende il funzionamento di tutta la filiera distributiva, che si trovano all'esterno delle zone rosse, e che, in ragione di questo, dovrebbero essere operativi spiega il segretario generale di Conftrasporto Pasquale Russo - Ma in diversi casi i dipendenti risiedono nelle zone rosse, dalle quali non possono uscire per recarsi al lavoro. Stiamo parlando di centinaia di lavoratori. Dire che quei depositi stanno lavorando a ranghi ridotti è un eufemismo: il tasso di assenteismo stimato è del 30-40%». Poi c'è un'economia che si sta fermando. «Il calo del traffico complessivo è del 10%, ma sui container va peggio: meno 20-25% dalla Cina - evidenzia Uggè - l'aumento della movimentazione di merci di prima necessità richieste dai supermercati copre in parte questo crollo che in prospettiva però potrà avere ripercussioni pesanti anche per l'attività dei nostri porti». Secondo Conftrasporto, nei porti dell'Alto Adriatico, da Trieste a Venezia, già si registra un sensibile calo di arrivi dei container dalla Cina. Un'onda lunga che avrà effetti pesanti sia sul piano croceristico dove già si registra una discesa di prenotazioni del 50% - che del trasporto merci, toccando il punto peggiore nel mese di maggio. Col crollo anche dei dazi, che ammontano a 13 miliardi l'anno.

Una crisi complicata dall'annosa partita con l'Austria: «Secondo noi Vienna sta utilizzando l'emergenza virus per intralciare ulteriormente il traffico d'attraversamento dal Brennero - sottolinea Uggè - devono essere tolti invece tutti i divieti settoriali, come vuole la Ue: quindi il traffico di notte deve essere consentito e non possono essere bloccate alcune merci. Siamo d'accordo a far pagare di più gli automezzi maggiormente inquinamenti, ma questa penalizzazione deve valere per tutti, anche per i camionisti austriaci. E bisogna controllare di più i mezzi che provengono dall'Est».

