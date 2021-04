Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FOCUSROMA La discesa prosegue. Più lenta di quanto si sperasse, ma ormai è chiaro che la variante inglese ha cambiato le regole del gioco e serve molto più tempo per vedere diminuire il numero dei nuovi casi positivi. Al contempo sembra essere stato raggiunto il picco dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. Ieri i nuovi infetti sono stati 21.261, oltre 2.500 in meno rispetto a sette giorni prima (da inizio pandemia in Italia ci...