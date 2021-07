Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EMERGENZAASCOLI PICENO Sette giorni tra la richiesta di aiuto di una donna, immediatamente messa in sicurezza, e l'arresto del suo persecutore per stalking, violenza aggravata e sequestro di persona. È successo ad Ascoli Piceno, dove la Questura è stata messa in allerta da una lettera consegnata agli agenti da un vicino della vittima: sola e probabilmente isolata da amici e parenti, era riuscita a infilare il messaggio, una richiesta...