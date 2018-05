Aiuti post terremoto per un rudere: sindaco a processo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAROVIGO Un sindaco, sua moglie, un ex sindaco attualmente assessore ed un tecnico comunale sono stati rinviati a giudizio per l'ipotesi di reato di tentata indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato in concorso, relativamente ai contributi per la ricostruzione dopo il terremoto del 2012, che ha colpito anche il Polesine. Compreso il comune di Castelguglielmo a cui si riferiscono i fatti.Al centro di tutto la richiesta di un finanziamento presentato da Alda Tosini, moglie del sindaco socialista di Castelguglielmo Giorgio...