Aiuta disabile Il gondoliere nero premiato dalla Regione

LA STORIAVENEZIA Gondoliere. Benefattore. Fascista. E adesso invitato a Palazzo Balbi, direttamente dal governatore Luca Zaia, a ricevere il gonfalone ufficiale della Regione Veneto. Anche se ha il cuore che batte a destra e non perde occasione per pubblicare foto del Duce o per farsi immortalare accanto alla statua di cera del Führer? In Regione non ci badano: il gondoliere ha fatto un'opera di bene e tanto basta.IL PIANTOProtagonista di questa storia è Lino Garbisi, 44 anni, veneziano di Castello, ora abitante al Lido, professione...