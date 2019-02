Aids, il vaccino made in Italy può evitare i farmaci a vita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RICERCAROMA Mai più schiavi dei farmaci antiretrovirali. È il sogno di ogni persona affetta da Hiv ed è l'obiettivo ambizioso a cui un gruppo di ricercatori italiani essersi avvicinati. Infatti, il vaccino sviluppato e testato da 8 centri italiani, coordinati dall'Istituto superiore di sanità (Iss), si e dimostrato in grado di ridurre del 90% il «serbatoio di virus latente», quello che rimane nascosto all'interno delle cellule infette per tutta la vita e che i soli farmaci non riescono ad eliminare. Il vaccino made in Italy sembra...