Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Era stato arrestato per rapina a mano armata, estorsione e porto abusivo d'armi alla fine del novembre del 2019. Inizialmente era finito per questo dietro le sbarre di una cella del Due Palazzi, ma poi la misura cautelare in carcere era stata sostituita dagli arresti domiciliari.Il protagonista è un padovano di 57 anni, P.C., che aveva anche legami con l'ex Mala del Brenta. E proprio mentre era sottoposto ai domiciliari, si rivolgeva al...