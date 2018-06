«Agricoltura e turismo uniti per il made in Italy»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Agricoltura più turismo uguale ministero del Made in Italy. Lavoreremo sulle emozioni e sui sensi di chi viene in Italia attratto da monumenti e paesaggi, scopre i prodotti agroalimentari e ne diventa un consumatore». Gian Marco Centinaio, 47 anni da Pavia, manager nel settore turistico, senatore della Lega, è il nuovo capo del dicastero di via XX settembre e già sente in tasca anche l'altra delega per la quale manca solo la formalizzazione alla prossima riunione del Consiglio dei Ministri. Centinaio ne parla tra una riunione e l'altra a...