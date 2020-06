IL RILANCIO

VENEZIA Agricoltura, pesca, piccoli negozi e imprese: la Regione Veneto mette in campo un robusto piano di finanziamenti e garanzie per rilanciare comparti cruciali per l'economia locale colpiti duro dal lockdown.

La fetta più consistente è per il settore primario al quale sono stati destinati in totale 165,5 milioni, quasi l'80% a fondo perduto, con focus sulle aziende di Vo'. «Un ottimo lavoro di squadra», lo definisce il presidente della Regione Luca Zaia: una «risposta ad un settore strategico che in Veneto vale 6,5 miliardi di fatturato, conta 70mila imprese, produce un centinaio di prodotti a denominazione. Ma l'agricoltura rappresenta anche un presidio identitario del territorio e un elemento centrale per la promozione turistica». «Il comparto ha sofferto la chiusura dei mercati nazionali e internazionali, di ristoranti e bar, hotel, agriturismi, mense, scontando cali di fatturo dal 30 al 90% - spiega l'assessore regionale all'Agricoltura Giuseppe Pan -. Ci sono filiere che sono state completamente azzerate. Complessivamente in Veneto gli imprenditori hanno perso circa 500 milioni al mese nel periodo del lockdown. A queste realtà produttive vogliamo dire grazie, ma soprattutto dobbiamo garantire la possibilità di continuare a lavorare e a mantenere standard di eccellenza. Ricordo che il sostegno offerto del governo ammonta a 450 milioni per tutte le filiere e a livello nazionale - critica Pan -. Un intervento del tutto inadeguato». Ecco il dettaglio: «I contributi per dare liquidità alle imprese del primario ammontano a 131 milioni: 8,5 milioni per le 3500 aziende di pesca e acquacoltura, 24 milioni a giovani agricoltori e imprese, 23 milioni per le filiere più colpite della crisi: florovivaisti, agriturismi, fattorie didattiche e sociali. Alle imprese della zona rossa di Vo' assicurati contributi fino a 7mila euro. Infine, 75,5 milioni per giovani agricoltori e la montagna». Ulteriore liquidità arriva con i fondi di rotazione presso Veneto Sviluppo e rafforzando il fondo nazionale per la pesca. Garanzie: la Regione ha aperto un ombrello da 20 milioni, che - con l'effetto leva - consentirà di attivare finanziamenti per 143 milioni. «Saranno almeno 15mila - afferma Pan - le imprese agricole che potranno beneficiare dell'aiuto regionale. Alle quali si aggiungono le 3.500 imprese ittiche». Per Coldiretti Veneto questo piano è interessante e soddisfa almeno in parte le richieste del settore: «Da sottolineare che l'insieme delle linee attiva investimenti per oltre 300 milioni». «Gli imprenditori agricoli in generale hanno fatto la differenza nel lockdown sottolinea Alex Vantini, delegato under 30 di Coldiretti assicurando gli approvvigionamenti di cibo: 60mila realtà penalizzate da speculazioni sui prezzi e distorsioni di filiera».

La giunta regionale nel quadro del piano Ora Veneto ha poi approvato un nuovo bando per aiuti straordinari a negozi, esercizi e servizi alla persona. «Previsti oltre 20,6 milioni a fondo perduto», sottolinea l'assessore allo Sviluppo Roberto Marcato: «Le imprese potranno accedere alla fase di prenotazione online dal 2 al 14 luglio. Contributo assegnato per numero di addetti e fatturato».

GARANZIE

La Regione aumenta a 11 milioni anche il fondo di garanzia per le Pmi. «Provvedimento che consentirà di attivare risorse statali per almeno ulteriori 75 milioni a sostegno di un portafoglio finanziamenti pari ad almeno 500 milioni», ricorda Marcato. «Le risorse messe in campo sono utili. Ora però si attendono gli interventi per il rilancio delle filiere strategiche - dichiara il segretario della Cna del Veneto Matteo Ribon . In modo particolare manifattura e turismo, che possono fungere da volano per migliaia di imprese».

Maurizio Crema

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA