CRIMINALITÀNAPOLI Agosto all'insegna della violenza e del sangue nelle strade di Napoli. La criminalità rialza la testa, non si ferma e la tensione resta alta. E non solo per gli episodi di cosiddetta microcriminalità ai danni di turisti e napoletani. L'altra notte c'è stato un nuovo omicidio: è stato ammazzato nel quartiere Pianura un giovane di 25 anni. Si tratta di Antonio Zarra, già noto alle forze dell'ordine. E ciò a pochi giorni...