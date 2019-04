Agli stranieri 60mila card ma i controlli solo a ottobre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FOCUSROMA Entro il 10 maggio saranno state distribuite ai cittadini stranieri extra-Ue circa 60 mila card per il reddito di cittadinanza. Ma solo tra sei mesi si saprà se avevano effettivamente diritto al sussidio del Movimento 5 Stelle. Non sarà possibile infatti verificare prima di ottobre l'entità di eventuali patrimoni detenuti nei Paesi di origine dagli extracomunitari che a marzo hanno presentato domanda per il beneficio. La falla nei controlli è stata chiusa una volta che il decreto è stato convertito in legge, un mese dopo che...