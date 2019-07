«Agitazione inopportuna, ora la legge sulla rappresentanza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Questo sciopero dei trasporti è legittimo, rispetta la legge. Ma è opportuna anche l'ordinanza del ministro Toninelli sulla riduzione a quattro ore dell'agitazione di venerdì sugli aerei indetta da sindacati minori. In tal senso avevo lanciato un appello ai sindacati». Parola di Giuseppe Santoro Passarelli, presidente della Commissione di Garanzia sugli Scioperi nei servizi pubblici.Presidente, scioperare in modo così massiccio a fine luglio...«Non vorrei passare per un difensore d'ufficio dei sindacati ma devo ricordare che lo sciopero...