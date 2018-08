Aggressione razzista in Calabria, identificati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VIOLENZAROMA Era andato fuori a cena insieme alla moglie incinta e alla suocera. Quella che doveva essere una piacevole serata di Ferragosto, però, per un dominicano e per i suoi familiari calabresi si è trasformata in un incubo ed è finita al pronto soccorso: l'uomo è stato aggredito, insultato, colpito con calci, pugni e anche con un bastone. «Negro di m... Risali in macchina e vai via, che qui in Calabria i negri non sono accettati», gli hanno gridato i sette componenti del branco prima di scagliarsi contro di lui. Tre di loro sono...