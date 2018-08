Aggressione in Calabria, fu razzismo: 5 agli arresti in casa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ACCUSE CONFERMATELAMEZIA TERME Li avevano individuati dopo pochi giorni ed adesso, su richiesta della Procura di Lamezia Terme, sono stati arrestati i 5 presunti autori dell'aggressione al grido di «Negro di m.. risali in macchina e vai via che qui in Calabria i negri non sono accettati», compiuta la sera di Ferragosto davanti ad un ristorante di Falerna Marina. Vittima un cittadino dominicano che vive a Milano, la sua compagna lametina, incinta al quinto mese, e la suocera. A risalire ai cinque - accusati di lesioni aggravate con finalità...